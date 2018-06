Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii membri ai Pro Romania, partid condus de Victor Ponta, au negociat si continua negocierile cu lideri si PSD si parlamentari social-democrati pe marginea motiunii de cenzura, a confirmat deputatul...

- Dupa un schimb acid de replici, prin intermediul presei, liderul PNL, Ludovic Orban și liderul UDMR, Kelemen Hunor, s-au intalnit sa negocieze, inaintea moțiunii de cenzura.Surse politice ne-au precizat ca cei doi se intalnesc, la ora transmiterii acestei știri, la sediul PNL din Modrogan.…

- "Buna seara. Vin cu rugamintea catre dumneavoastra de a participa marti, ora 19.00, la protestul organizat in Piata Victoriei. Participarea dumneavoastra este importanta pentru Romania si pentru PNL. Ne intalnim toti la sediul PNL din Aleea Modrogan, ora 18.45, pentru a merge impreuna la protest.…

- Principalul subiect discutat, luni, in cadrul sedintei Coalitiei a avut legatura cu motiunea de cenzura initiata de PNL la adresa Cabinetului condus de Viorica Dancila, demers care este prezentat, in aceasta dupa-amiaza, in sedinta comuna a celor doua Camere. Concret, s-a stabilit strategia pentru…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi, a transmis o scrisoare deschisa jandarmilor si conducatorilor Jandarmeriei, in contextul protestelor de strada din aceasta perioada, in care le cere sa nu accepte nicio presiune politica in directia reprimarii prin violenta a unor manifestatii pasnice.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca liberalii discuta despre posibilitatea organizarii unor „ample actiuni de protest“, in toata tara, pentru sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Acesta nu a precizat nici unde si nici data la care vor avea loc manifestatiile.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, minte cand spune ca nu se va atinge de Pilonul II de pensii, precizand ca partidul pe care il conduce va pregati o motiune de cenzura.

- Protocoalele SRI cu institutii din sistemul judiciar reprezinta un act de politie politica, declara la RFI deputatul PSD Catalin Radulescu. El sustine ca &"au intrat oameni în puscarie, care poate sunt nevinovati (...