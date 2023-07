Stiri pe aceeasi tema

- Situatia privind drepturile omului in Republica Belarus este „catastrofala” si continua sa se inrautateasca, a declarat marti raportoarea speciala a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) in aceasta tara, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Cel putin 11 persoane au murit in statul Rio Grande do Sul din sudul Braziliei, dupa ce un ciclon a lovit regiunea, au anuntat autoritatile locale, potrivit Reuters, citata de Medifax. Furtuna a provocat ploi torentiale, iar in cartierele inundate se desfasoara cautari cu elicopterul pentru a gasi alte…

- Membrii Guvernului condus de prim-ministrul Marcel Ciolacu au depus juramantul de investitura, joi, in fata presedintelui Klaus Iohannis, intr-o ceremonie desfasurata la Palatul Cotroceni. Componenta Guvernului este urmatoarea: * Marcel Ciolacu – prim-ministru; * viceprim-ministru – Marian Neacsu; *…

- Suspiciuni legate de o posibila frauda inscrierile pentru Regiunea Centru in Programul Casa Verde Fotovoltaice. Mai multe persoane reclama ca este imposibil ca in doar trei minute sa se poata inscrie 12.253 de persoane. Oamenii vorbesc fie despre posibilitatea ca unii dintre depunatorii dosarelor…

- Cu ocazia unei conferințe de presa susținute la Hiroshima, prezent la lucrarile G7, Antonio Guterres, Secretarul General al ONU, a spus ca a venit timpul pentru reforma Consiliului de Securitate cat și instituțiile create in urma discuțiilor de la Bretton Woods.

- COVID-19 nu mai reprezinta o urgenta sanitara globala, a declarat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii, care a renuntat la nivelul maxim de alerta, un pas important catre sfarsitul pandemiei care a ucis peste 20 de milioane de persoane, a perturbat economia globala si a devastat comunitatile, relateaza…