- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, afirma ca Spatiul Schengen va fi mai puternic si mai functional cu Romania in interior, iar „enclavizarea”, separarea tarilor in cadrul Uniunii Europene in problema migratiei reprezinta „cea mai sigura cale spre esec”, transmite Agerpres.

- Ministrul Afacerilor Externe susține ca spațiul Schengen va fi mult mai puternic in momentul in care Romania va fi membru cu drepturi depline. Luminița Odobescu a mulțumit reprezentanților Spaniei pentru „angajamentul clar” in dosarul Schengen.

- Catalin Predoiu, ministrul propus la Interne, a declarat miercuri, dupa audierile din comisiile Parlamentului, ca ar fi hazardat sa dea un pronostic privind data la care Romania va intra in spatiul Schengen, insa considera ca trebuie sa facem mai mult decat "sa stam la poarta Schengen si sa spunem ca…

- Aveti o problema medicala, sunteti intr-o țara a Uniunii Europene si trebuie sa ajungeti la doctor sau sa luati medicamente? Pare un proces complicat, insa cu rețeta si dosarul electronic, va puteți descurca mai simplu.

- Darius Valcov s-a adaugat in aceasta saptamana pe lista celor care se adapostesc in Italia pentru a scapa de condamnarea definitiva la inchisoare primita in Romania. In acest context, doi foști miniștri de justiție au cerut autoritaților sa se adreseze instituțiilor europene pentru refuzul Italiei de…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat vineri ca Romania isi leaga sperantele de aderare la Spatiul Schengen de presedintia spaniola a Consiliului Uniunii Europene, pe care o va prelua de la Suedia in luna iulie. Bode spune ca dupa vizita ministrului austriac de interne, Karner a fost…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac sustine ca vizita ministrului de interne austriac la Bucuresti, Gerhard Karner, este egala cu zero, precizand ca nu avem nevoie de vizite prin care sa fim pusi in situatii umilitoare. El a precizat ca nu crede ca ministrul austriac ne va da vreo veste pozitiva cu privire…