- Ministerul Justitiei anunta ca ministrul Catalin Predoiu si alti reprezentanti ai institutiei s-au intalnit cu cei ai grefierilor, in contextul protestelor acestora, si au discutat despre intentia Guvernului de a modifica OUG 114 si cea de eliminare a pensiilor de serviciu ale grefierilor. O noua intalnire…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, alaturi de secretarul de Stat, Lidia Barac, și de directori din cadrul Ministerului au avut, ieri, 20 decembrie, o intalnire cu reprezentanți ai grefierilor, potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei.Intalnirea a avut loc in contextul protestelor…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat luni ca legea recursului compensatoriu trebuie inlocuita, insa reticenta sa a fost legata de o ordonanta de urgenta, precizand ca modificarea se va face prin asumarea raspunderii, cum a anuntat premierul Ludovic Orban, informeaza AGERPRES . “Am spus ca…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat, joi, ca Ministerul Justitiei va sustine, in Parlament, acele propuneri legislative care sa conduca la abrogarea recursului compensatoriu in forma actuala. "In plan juridic, in Parlament vom sustine acele propuneri legislative care sa conduca…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, l-a primit, joi, la sediul Ministerului Justitiei, pe Excelenta sa, Ambasadorul SUA Michael Klemm, la cererea acestuia, pentru un schimb de vederi legat de agenda ministerului si cooperarea judiciara internationala romano – americana. Cei doi oficiali au stabilit…