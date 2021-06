Stiri pe aceeasi tema

- Fragment din discursul susținut in cadrul Conferinței „Valorile UE și reformele durabile, aprofundate și ireversible: Statul de drept ca forța motrice a stabilitații și creșterii economice in Balcanii de Vest” din cadrul summitului digital la nivel inalt „Balcanii 2021: Promovarea cooperarii regionale…

- Florin Hozoc, directorul principalului distribuitor de imunoglobulina din Romania, a declarat, pentru REALITATEA PLUS, ca aceasta criza a fost generata de lipsa stocurilor de la ceilalți distribuitori din țara. Situație generata de scaderea drastica a colectarii de plasma umana, princialul ingredient…

- President Klaus Iohannis announced on Thursday, that Romania will start from May 15 to implement substantial relaxation of the COVID-19 restrictions and the obligation to wear a protective mask outdoors will be eliminated, with a few exceptions according to Romania- Insider. “Starting May 15, people…

- Pana astazi, 12 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.008.490 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 910.298 de pacienți au fost declarați vindecați. La capitolul persoane vaccinate, lucrurile stau astfel. De la inceputul campaniei și pana in prezent, au fost…

- Cetatenii straini cu drept de sedere in Romania se vor putea programa direct in platforma de vaccinare anti-COVID, a anuntat coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, informeaza Agerpres.Valeriu Gheorghita a declarat ca cetatenii straini cu drep de sedere in Romania se vor putea programa…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatatii Andreea Moldovan a declarat, vineri, ca sunt sectii neocupate, cu specific chirurgical, care pot ingriji pacienti cu COVID care au nevoie de o suplimentare a oxigenului, dar in care nu exista personal sa ii poata ingriji. Astfel, ordonanta care permite…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a discutat cu expertii Comisiei Europene, in cadrul Mecanismului European privind Statul de Drept, despre stadiul proiectului de lege pentru desfiintarea SIIJ, procesul de modificare a legilor justitiei, noua Strategie Nationala Anticoruptie si activitatea ANABI. "Apreciem…

- Autoritatile din Elvetia au inceput de luni sa ofere cetatenilor realizarea gratuita de teste de diagnosticare a COVID-19, inclusiv celor asimptomatici, ca strategie pentru a o mai buna urmarire a raspandirii bolii, in conditiile unei relaxari a restrictiilor, relateaza EFE, potrivit AGERPRES.…