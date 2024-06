Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a afirmat, in legatura cu ancheta in dosarul de trafic de migranti in care sunt implicati fosti si actuali angajati ai MAI, ca se incadreaza in politica de „toleranta zero la coruptie si de curatenie generala in toate structurile”. „Aceasta actiune demonstreaza faptul ca nu toleram niciun caz de coruptie, indiferent unde il identificam”, a adaugat el.