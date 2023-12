Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne a anunțat zilele trecute ca deruleaza unul dintre cele mai importante proiecte din Romania – “Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila – S.I.I.E.A.S.C, pana in prezent fiind digitalizate 68,5 milioane de acte de stare civila, o baza de date care…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a susținut intr-o intervenție telefonica la B1 TV ca Austria nu mai are o problema cu Romania, insa statul vede in continuare o nevoie de reformare a spațiului Schengen.

- „E adevarat ca in cadrul JAI au fost discutat un baromentru al Spațiului Schengen și, la solicitarea Romaniei in cadrul CoReper in prealabil JAI, au fost trecute in revista starea progreselor inregistrate de Romania și Bulgaria pe linia combaterii migrației ilegale. In mod unanim a fost apreciat faptul…

- Austria nu mai are o problema cu Romania, dar susține in continuare ca spațiul Schengen trebuie reformat, a declarat duminica, la B1TV, ministrul de Interne, Catalin Predoiu.„E adevarat ca in cadrul JAI au fost discutat un baromentru al Spațiului Schengen și, la solicitarea Romaniei in cadrul CoReper…

- Camera Deputatilor s-a intrunit, marti, in sedinta de la "Ora Guvernului" in care ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a fost invitat pentru a prezenta masurile pentru combaterea traficului de droguri. Dezbaterea, solicitata de grupul USR, are tema "Cum pregateste Ministerul de Interne…

- Ce crede președintele Iohannis despre posibilitatea de a da in judecata Austria? Premierul a spus de mai multe ori in ultimele zile ca va da in judecata Austria la Curtea Europeana de Justiție pentru despagubiri daca iși menține veto-ul și respinge aderarea țarii noastre la Schengen. „Aceasta abordare…

- Catalin Predoiu lauda decizia Comisiei Europene in privinta ridicarii MCV. Ministrul Afacerilor Interne arata ca statul roman are succes in obiectivele sale atunci cand toate institutiile coopereaza in atingerea obiectivelor de tara. „Pe parcursul celor 17 ani, au mai fost doua momente in care Romania…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a participat la activitatea prilejuita de receptia a 12 autospeciale de prima interventie pentru lucrul cu apa de inalta presiune si hidroperforare. Cu aceasta ocazie a vorbit despre curajul si daruirea de care dau dovada pompierii. "As vrea sa salut in…