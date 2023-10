Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Predoiu spune ca exista un deficit de personal in MAI și ca ar fi in jur de 20%, iar cei proveniti din sursa externa, susține ministrul de Interne, nu sunt deloc pregatiti. ”In ultimii ani s-a produs o penurie de personal in randurile structurilor MAI. In mare e vorba de pensionari anticipate.…

- Catalin Predoiu spune ca exista un deficit de personal in MAI și ca ar fi in jur de 20%, iar cei proveniti din sursa externa, susține ministrul de Interne, nu sunt deloc pregatiti. ”In ultimii ani s-a produs o penurie de personal in randurile structurilor MAI. In mare e vorba de pensionari anticipate.…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, spune ca deficitul de personal in structurile MAI este undeva la 20%, iar cei proveniti din sursa externa nu sunt deloc pregatiti pentru aceasta meserie. ”Calitatea procesului de pregatire implica in discutie problema modului de recrutare, deficitul de personal…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a explicat ca deficitul de personal in structurile MAI este undeva la 20 la suta, iar cei proveniti din sursa externa nu sunt deloc pregatiti pentru aceasta meserie.”Calitatea procesului de pregatire implica in discutie problema modului de recrutare, deficitul…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat ca deficitul de personal in structurile MAI este undeva la 20 la suta, iar cei proveniti din sursa externa nu sunt deloc pregatiti pentru aceasta meserie. ”Calitatea procesului de pregatire implica in discutie problema modului de recrutare, deficitul…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu a anuntat luni in urma finalizarii anchetei Corpului de Control al ministerului privind accidentul din localitatea 2 Mai, analiza posibilitatii testarii antidrog a elevilor de catre personal medical, in scoli, in daca manifesta vizibil comportament caracteristic…

- Pentru ministrul de Interne inca 'nu este clar' ce regim juridic 'avea acel depozit': 'Sunt informatii contradictorii!'Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat ca sunt informatii contradictorii privind statia GPL din Crevedia unde au avut loc exploziile sambata seara, astfel ca ancheta va stabili…

- Circa 5.000 de angajați ai forțelor de ordine din Rusia au renunțat in iulie la locurile de munca din cadrul Ministerului de Interne. "Deficitul de personal este foarte mare. L-aș numi chiar critic", a declarat ministrul de Interne, Vladimir Kolokoltsev, in cadrul unei intruniri ce a avut loc cu ușile…