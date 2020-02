Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul propus la Justitie, Catalin Predoiu, a declarat, marti, in audierea din comisiile de specialitate, ca in acest moment, pensionarile din sistemul de justitie au devenit o "vulnerabilitate". Predoiu a anuntat, despre legile justiției și Codurile penale, ca amana o dezbatere a lor in acest an…

- Ministrul propus al Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat, marti, la audierea din comisiile de specialitate, ca schema de personal a Ministerului Public nu este suficient acoperita in acest moment, precizand totodata ca, in ultimii ani, "crima organizata s-a modernizat mai mult decat Parchetele". "Schemele…

- Senatori PSD i-au cerut marți, lui Catalin Predoiu, ministrul propus la Justiției pentru un nou mandat, sa le trimita parlamentarilor copiile avizelor date de MJ pentru cele 25 de OUG adoptate de Guvern cu o seara inainte sa fie demis.„Potrivit reglementarilor, avizele Ministerului Justiției…

- Alin Ignat, prim-vicepreședintele TNL, subliniaza importanța declanșarii alegerilor anticipate și vorbește despre urgența unui restart al Parlamentului și de inlocuirea parlamentarilor lipsiți de activitate cu tineri energici, determinați și profesioniști. Romania are nevoie de ANTICIPATE pentru ca…

- Cabinetul Orban II vrea sa modifice Codurile penale și Legile Justiției! Potrivit programul de guvernare oficial al Cabinetului Orban II, liberalii vor sa constituie doua grupuri extinse formate din reprezentanți ai Ministerului Justiției, CSM, asociații de magistrați, dar și din societatea civila,…

- Cine sunt romanii care primesc pensii speciale. Pensionarii de lux care caștiga in medie peste 18.000 de lei Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii decembrie 2019, de 9.359 persoane, in crestere cu 1,9% (plus 175 de persoane) fata de perioada similara din 2018, conform datelor…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) solicita Guvernului si Parlamentului sa propuna si sa dispuna "urgent" masuri legislative prin care concursul de promovare la Inalta Curte de Casatie si Justitie sa devina unul "meritocratic".Asociatia aminteste, intr-un comunicat de presa…

- "Toamna trecuta, datele aratau ca nu exista nicio sansa ca sa fie anticipate. Acum, mult mai multi parlamentari cred ca este important pasul acesta pentru ca, cu un parlament atat de sfaramitat, greu pot fi duse decizii importante prin Parlament. Se poate face, dar deja prin mecanismele care au fost…