LPS Sebeș, parcurs remarcabil în competițiile juvenile organizate de FRF

LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș are un parcurs remarcabil în competițiile fotbalistice juvenile organizate de Federația Română de Fotbal. Atât la Under 17, cât și Under 19. Singura reprezentantă a Albei la acest nivel este neînvinsă după 4 partide, aflându-se… [citeste mai departe]