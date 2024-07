De cand a fost numit ministrul Afacerilor Interne in cabinetul Marcel Ciolacu, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a devenit jucaria preferata a deputatului PNL de Prahova Catalin Predoiu. De la numirea lui Catalin Predoiu ca ministru al Afacerilor Interne in cabinetul Ciolacu, adica din 15 iunie 2023, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a fost condus […] The post Catalin Predoiu joaca alba-neagra cu șefii Poliției Prahova appeared first on Puterea.ro .