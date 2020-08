Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat ca pozitia ministrului Justitiei fata de munca procurorilor trebuie sa fie „retinuta” in ceea ce priveste o eventuala pronuntare intr-un dosar. El a explicat ca acesta este motivul pentru care nu a facut afirmatii publice despre dosarul 10 august, insa…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, explica demersul pe care l-a facut, ca parlamentar, privind verificarea modului in care au fost facute interceptarile folosite in procesele penale. „In legea sigurantei nationale, care e din 1991, nu era prevazuta o astfel de procedura”.

- Sedinta pe tema educatiei miercuri, 5 august a.c., ora 15:00.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea miercuri, 5 august a.c., ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta pe tema educatiei.Vor participa Prim ministrul Romaniei, Ludovic Orban, Viceprim ministrul Raluca Turcan, Ministrul Educatiei…

- Este cea de a doua scrisoare pe aceasta tema, dupa cea din 2 iulie 2020, pe care Ministrul Justitiei o trimite presedintelui Camerei Deputatilor.Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, i a cerut presedintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, sa urgenteze adoptarea unor legi care transpun directive…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, i-a demis, marti, pe directorul si directorul adjunct de la Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin, in legatura cu eliberarea barbatului care a incendiat o fata de 17 ani din Mehedinti. Totodata, ministrul Justitiei a cerut CSM sa sesizeze Inspectia Judiciara cu privire…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoi, afirma ca anii 2015-2019 au fost ”ani pierduti pentru modernizarea sistemului judiciar, ani de regres si partial ratati pentru dezvoltarea Justitiei”. Predoiu sustine ca doar 16-20% din masurile planificate acum 4 ani au fost realizate si considera ca ”in 4 ani,…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat vineri ca masurile de protectie sanitara se vor aplica in continuare in institutia pe care o conduce, deoarece pericolul reprezentat de noul coronavirus nu a disparut. "Masurile de protectie sanitara se vor aplica cu strictete in continuare…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a discutat, marti, cu ambasadorul Marii Britanii, Andrew Noble, despre combaterea traficului de fiinte umane, dar au abordat si teme care tin de cooperarea judiciara bilaterala si aderarea Marii Britanii la Conventia de la Lugano."Gravitatea traficului…