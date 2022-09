Stiri pe aceeasi tema

- USR a sesizat Comisia de la Veneția in privința legilor justiției propuse de ministrul Justiției, Catalin Predoiu și cere coaliției PSD-PNL-UDMR ca un vor final in comisia speciala sa nu se dea fara avizul Comisiei de la Veneția. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei se reuneste in sedinta astazi pentru dezbaterile pe articole.Sedinta trebuia sa aiba loc luni, dar presedintele comisiei, Gabriel Andronache, a anuntat ca Opozitia a solicitat mai mult timp pentru studierea amendamentelor.„Am decis amanarea cu doua…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a respins miercuri acuzațiile aduse de mai mulți magistrați legat de proiectele legilor justiției, adoptate de guvern și trimise ulterior spre dezbatere Parlamentului. ”Suntem deschiși la perfecționari in Parlament, sa gasim soluții mai bune. Nu am inchis niciodata…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania, Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor si Asociatia Initiaiva pentru Justitie afirma, intr-un comunicat oficial, ca noile proiecte ale "legilor justitiei", publicate la 21 iulie 2022 de Ministerul Justitiei sunt practic actualele legi…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat joi ca a ridicat, din nou, in cadrul Consiliului JAI, problema ca unii condamnati penal definitiv pentru fapte de coruptie in Romania gasesc „portite legale” in legislatia straina pentru a se sustrage executarii pedepsei in unele state membre ale UE. Declaratiile…

- Guvernul condus de Nicolae Ciuca a stabilit ca Romania sa fie reprezentata in organizatia internationala care protejeaza democratia constitutionala de catre ministrul de Externe Bogdan Aurescu, scrie Europa Libera. Acesta va fi membru cu puteri depline, in timp ce Radu Iulian Sebastian Raduletu va fi…

- Ministrul Justitiei a publicat, miercuri, forma actualizata a Legilor Justitiei, a caror adoptare este asumata in PNRR pana in trimestrul II 2023. Ministerul precizeaza, insa, ca aceste legi sunt de o importanta majora, sistemul avand nevoie de ele mult mai repede. Avizarea proiectelor de catre ministere…