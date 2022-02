Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor urmeaza se intrunește, joi, pentru a dezbate si intocmi raport la proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie. La dezbateri, programate incepand cu ora 10.00, sunt invitati ministrul Justitiei, Catalin Predoiu,…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat, miercuri, ca desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie a ”monopolizat” discutia despre acest domeniu, dar sistemul are nevoie, in special, de incredere in capacitatea sa de a performa, informeaza AGERPRES . „Desfiintarea SIIJ…

- Ambasadorul Germaniei la București l-a chemat pe ministrul Justiției, Catalin Predoiu, la o discuție privind stadiul legislativ de desființare a Secției Speciale de Investigare a Magistraților. Conform unui comunicat al ministerului Justiției, discutiile din cadrul intrevederii s-au axat pe aspecte…

- Ministerul Justitiei a prezentat planul de actiuni imediate pe care le va intreprinde pentru a realiza obiectivele prevazute de Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV), precizand, printre altele, ca a finalizat proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei Speciale si va initia procedurile necesare…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a avut, astazi, o intrevedere de lucru cu șefa Reprezentanței Comisiei Europene in Romania, Ramona Chiriac.Cu aceasta ocazie, cei doi oficiali au discutat despre gestionarea efectelor pandemiei și prioritizarea sanatații prin folosirea fondurilor europene prin intermediul…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut marti o intrevedere de lucru cu sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Ramona Chiriac, informeaza Guvernul. Cei doi oficiali au discutat despre gestionarea efectelor pandemiei si prioritizarea sanatatii prin folosirea fondurilor europene prin intermediul…

- Vicepresedinta Comisiei Europene, Vera Jourova, s-a declarat gata sa sprijine accelerarea reformelor in domeniul justitiei din Romania pentru ca tara noastra sa-si indeplineasca obiectivele cuprinse in Mecanismul de Cooperare si Verificare, iar acesta sa fie ridicat pe baza rezultatelor concrete din…

- Continua audierile miniștrilor propuși sa faca parte din Cabinetul Ciuca Foto: facebook.com/cameradeputatilor Continua audierile miniștrilor propuși sa faca parte din Cabinetul Nicolae Ciuca. Toți candidații care au ajuns pâna acum în comisiile de specialitate din Parlament au…