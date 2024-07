Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a reacționat, dupa ce Elena Lasconi, președintele USR și primarul municipiului Campulung Muscel, i-a cerut demisia. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis un comunicat in care raspunde afirmațiilor facute de Elena Lasconi, alaturi de replica lui…

- Reacția ministrul de Interne nu a intarziat sa apara, dupa ce USR i-a cerut demisia in urma scandalului privind testarea șoferilor antidrog. Replicile sunt punctulae pentru fiecare critica adusa ministrului.

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a comentat ultimele evoluții privitoare la aderarea Romaniei la Spațiul Schengen. Suntem relativ optimiști cu privire la acest subiect, dar lucrurile sunt in dinamica, a spus vicepremierul.

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat joi, 11 iulie, ca se depun eforturi diplomatice pe toate liniile de munca pentru intrarea in Schengen cu frontierele terestre pana la finalul anului, așa cum și-a propus statul. Romani supuși controlului de frontiera in Spania, deși Romania este in Schengen…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat, joi, dupa ce premierul Marcel Ciolacu i-a facut o observație tema OUG privind testarea antidrog, ca INML a anunțat ca analizele pot fi gata in 3-7 zile.

- Partidul REPER a solicitat, joi, demisia sefului AEP Toni Grebla, a intregii conduceri a Autoritatii Electorale Permanente si a ministrului de interne, Catalin Predoiu, susținand ca acestia ar fi vinovati de „vicierea rezultatelor alegerilor din 9 iunie prin nereguli grave constatate de competitorii…

- Clubul Sportiv Dinamo București a ajuns stat in stat de cand este condus de Ionuț Popa, dar și un sac fara fund, unde se pompeaza foarte mulți bani publici despre care nici ministrul de Interne, Catalin Predoiu, nu vrea sa se afle. Fostul ministru de Interne, Marcel Vela, l-a impus, in 2020, la conducerea…

- De la inceputul acestui an s-au inregistrat 3.200 de tentative de trecere ilegala a frontierei romanesti, ceea ce demonstreaza „ca nu exista un risc de flux masiv de migranti ilegali”, a declarat ministrul de Interne, Catalin Predoiu, citat de News.ro. Intrebat, cum evalueaza situatia actuala a migratiei…