Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, evidentiaza, intr-o declaratie dupa Forumul Salzburg, progresele in discutiile despre aderarea Romaniei la Schengen si afirma ca exista o mare diferenta fata de acum cateva luni, baza "pe care se poate construi"."Am avut, pe parcursul acestor luni precedente,…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat, marți, in marja Formului Salzburg, care are loc in Slovenia, ca a avut discuții „constructive” cu delegațiile austriece și bulgare in legatura cu aderarea la Schengen. „Eforturile noastre colective sunt concentrate pe obținerea unor rezultate tangibile…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat ca acceptul Austriei pentru intrarea Romaniei in Schengen cu granitele aeriene inseamna deocamdata o declaratie de presa, care nu reprezinta o pozitie oficiala, si va lua act de aceasta pozitie in doua zile, la Forumul Salzburg din Slovenia, unde se…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat la Consiliul JAI ca UE trebuie sa aiba curajul sa ia "decizia corecta si dreapta" de a extinde spatiul Schengen cu Romania si Bulgaria.

- Ministrul bulgar de interne Kalin Stoianov a declarat marti, pe marginea Consiliului Justitie si Afaceri Interne de la Bruxelles, ca este optimist in privinta unei decizii privind aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen in acest an, si a afirmat ca o decizie poate fi luata atat in Comitetul Reprezentantilor…

- Eurodeputatul roman Victor Negrescu (S&D) anticipeaza ca reuniunea de joi a Consiliului Afaceri Interne al UE, care are drept punct central pe agenda pactul privind migratia si azilul, nu va duce la forma dorita de Italia pe acest subiect. Negrescu considera insa ca Romania trebuie sa foloseasca acest…

- Ce crede președintele Iohannis despre posibilitatea de a da in judecata Austria? Premierul a spus de mai multe ori in ultimele zile ca va da in judecata Austria la Curtea Europeana de Justiție pentru despagubiri daca iși menține veto-ul și respinge aderarea țarii noastre la Schengen. „Aceasta abordare…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, crede ca in acest an vor fi evolutii in privinta Schengen. El a mentionat ca Romania are atuuri si sanse reale sa faca progrese pe dosarul Schengen, dar a avansa un termen ar fi neprofesionist.Catalin Predoiu a fost intrebat, duminica, la Prima News,…