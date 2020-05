Stiri pe aceeasi tema

- "Decizia CCR contine numeroase fracturi logice" Foto: Facebook.com Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat joi ca decizia Curtii Constitutionale asupra ordonantei de urgenta a Guvernului privind starea de urgenta "contine numeroase fracturi logice", precizând ca OUG 1/1999…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat joi ca decizia Curtii Constitutionale asupra ordonantei de urgenta a Guvernului privind starea de urgenta "contine numeroase fracturi logice", precizand ca OUG 1/1999 este inatacabila, fiind adoptata inainte de actualul cadru constitutional.Declaratiile…

- Presedintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, a calificat, miercuri, drept „previzibila” solutia Curtii Constitutionale in privinta Ordonantei de Urgenta a Guvernului prin care se reglementeaza cuantumul amenzilor pe perioada starii de urgenta, adaugand ca in perioada urmatoare…

- Daca starea de uregenta este prerogativa presedintelui si are o durata limitata la 30 de zile, starea de alerta are caracter de permanenta si este prerigativa Guvernului. Starea de alerta este prevazuta de OUG nr. 21/2004 si se refera la punerea de indata in aplicare a planurilor de actiuni si masuri…

- Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale, afirma ca pe timpul starii de alerta cetațenii nu pot fi amendați, cum se intampla pe timpul starii de urgența. De asemenea, nu pot fi emise ordonanțe militare, iar cele care sunt acum in vigoare expira odata cu starea de urgența. „Starea…

- "In comparatie cu alte tari, cresterea numarului de persoane afectate de epidemie nu a fost atat de mare, in comparatie cu Italia si Spania. Aasta vine din faptul ca din timp am luat masuri foarte ferme. Dar trebuie sa va avertizez: nu este momentul sa ne relaxam! Toti expertii ne spun ca evolutia epidemiei…

- Noua lege care confera puteri sporite guvernului ungar pentru a lupta cu epidemia de coronavirus se va aplica pana la incetarea starii de urgenta, a declarat marti seara ministrul ungar al justitiei, Judit Varga, intr-un interviu acordat postului public de televiziune austriac ORF, transmite MTI.…

- igor Dodon: Parlamentul se va intruni azi in regim de urgența pentru a adopta hotararea privind instituirea starii de urgența. "Țari cu medicina puternica au scapat lucrurile de sub control și acum cauta ieșire din situație.