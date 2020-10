Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat punerea in dezbatere publica, pana pe data de 31 martie 2021, a propunerilor de modificare a legilor Justitiei - Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 referitoare la organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind…

- Proiectele de lege pentru modificarea Legilor Justiției vor sta in dezbatere publica pana pe 31 martie 2021, a anunțat miercuri seara ministrul Justiției, Catalin Predoiu, intr-o conferința de presa. Citește aici proiectele de lege puse in dezbatere publica: Proiect de Lege privind statutul magistratilor…

- Laura Codruța Kovesi a depus juramantul in calitate de șef al Parchetului European, in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Ea a jurat sa nu urmeze instrucțiunile altor entitați sau persoane, relateaza Mediafax.”Jur solemn sa fiu complet independenta in indeplinirearesponsabilitaților mele in…

- Startup-urile IT europene vor obține noi finanțari de capital de risc de cate 500.000-2,5 milioane de euro printr-un fond de investiții care a fost lansat, marți, de Point Nine Capital, o firma de investiții care a mai acordat finanțari unor startup-uri de succes, ca Delivery Hero, Revolut, Brainly…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca asiguratii pot obtine informatii privind serviciile medicale sau medicamentele decontate din bugetul asigurarilor sociale de sanatate de care au beneficiat in anul precedent. Informatiile vor fi primite in termen de 45 de zile de la solicitarea…

- Secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu, afirma intr-un mesaj intern trimis filialelor județene social-democrate și ajuns in posesia ȘTIRIPESURSE.RO, ca este exclus sa mai intervina o amanare a alegerilor locale și ca partidul poate sa obțina „un rezultat peste așteptari” la scrutinul din…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat ca pozitia ministrului Justitiei fata de munca procurorilor trebuie sa fie „retinuta” in ceea ce priveste o eventuala pronuntare intr-un dosar. El a explicat ca acesta este motivul pentru care nu a facut afirmatii publice despre dosarul 10 august, insa…