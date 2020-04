Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a participat astazi, 30 aprilie 2020, la webinar-ul „Infracțiuni contra proprietații intelectuale și criminalitatea cibernetica in timpul Pandemiei Covid-19”.Potrivit unui comunicat al MJ, evenimentul a fost organizat de Departamentul de Stat pentru Justiție…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat, joi, ca angajatii MJ vor reveni in institutie in data de 14 aprilie, iar pana atunci activitatea va fi desfasurata online. Masura a fost luata dupa ce un angajat al MJ a fost gasit pozitiv cu noul coronavirus. "Acum cateva minute…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, i-a informat, miercuri, pe presedintele CSM, procurorul general si pe presedintii Curtilor de Apel ca a trimis peste 19.000 de materiale necesare pentru protectia magistratilor, grefierilor si avocatilor care intra in salile de sedinte, constand in combinezoane,…

- Judecatoarea Nicoleta Nolden, de la Curtea de Apel București, a fost detașata de Secția pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) la Ministerul Justiției, incepand din data de 18 martie 2020. Solicitarea de detașare a fost facuta chiar de Catalin Predoiu.Detașarea a fost decisa…

- Iata dialogul in contradictoriu care a avut loc intre Alina Gorghiu si Serban Nicolae, presedintele Comisiei juridice. Alina Gorghiu: Domnule presedinte. Deja, discutia pe care o faceti este o discutie pe fond. In momentul in care intrebati cate avize, la ce ordonante... Serban Nicolae:…

- Colaborarea dintre autoritatile britanice si Politia Romana pentru rezolvarea situatiilor de trafic de persoane este exceptionala, a afirmat Andrew Noble, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, intr-un comunicat transmis joi AGERPRES. Ambasada transmite ca pe 13 februarie se alatura campaniei globale…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, s-a intalnit, marti, cu delegatia Comisiei Europene pentru evaluarea MCV, aflata in misiune in Romania, in perioada 10-12 februarie 2020. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Ministerul Justitiei, au fost prezentate progresele inregistrate in ultimele…

- Ministerul Justitiei a anuntat rezultatul selecției procurorilor in vederea efectuarii propunerilor de numire pentru ocuparea unor funcții de conducere vacante.Iata cine va ocupa locurile vacante: In temeiul Legii privind statutul magistratilor, Ministrul Justitiei va formula urmatoarele…