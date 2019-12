Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei va promova desfiintarea Sectiei speciale de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), printre motive aflandu-se si optiunile magistratilor consultati si criticile formulate in rapoartele de tara, a anuntat ministrul Catalin Predoiu, la reuniunea de la Constanta prilejuita…

- Participant la evenimentul prilejuit de implinirea a 15 ani de la infiintarea DIICOT, Catalin Predoiu a declarat ca Ministerul Justiției va promova desființarea Secției speciale de anchetare a magistraților și a avertizat ca șeful CSM trebuie ales cu majoritate, nu la...

- Președintele Klaus Iohannis a explicat ca actualul Guvern are de rezolvat o serie de probleme presante și abia dupa ce acestea vor avea soluțiile adoptate se vor ocupa și de Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, nefiind exclusa din desființarea totala.”Acest Guvern minoritar…

- Ministerul Justitiei propune desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) sau regandirea radicala a modului de functionare si organizare a acesteia, potrivit unui Memorandum care va fi discutat in sedinta de Guvern de vineri.

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat, joi, ca nu este multumit de activitatea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ)."Nu sunt multumit de activitatea acestei institutii si de aceea o vom aborda in anul care vine cu prioritate", a declarat Predoiu la Ministerul…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat, joi, ca nu este multumit de activitatea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ). "Nu sunt multumit de activitatea acestei institutii si de aceea o vom aborda in anul care vine cu prioritate", a declarat Predoiu la Ministerul Justitiei.…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a anuntat marti ca va convoca in regim de urgenta Comisia MCV pentru a concepe un plan de actiune in vederea implementarii recomandarilor cuprinse in Raportul Comisiei Europene. Una dintre recomadari vizeaza „in mod explicit” desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a anuntat marti ca va convoca in regim de urgenta Comisia MCV pentru a concepe un plan de actiune in vederea implementarii recomandarilor cuprinse in Raportul Comisiei Europene, aratand ca una dintre acestea vizeaza "in mod explicit" desfiintarea Sectiei de Investigare…