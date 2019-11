Stiri pe aceeasi tema

- Forumul Judecatorilor si Initiativa pentru Justitie, doua asociatii ale magistratilor, ii cer ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, sa nu declanseze procedura legala de numire a noilor sefi de la DNA, Parchetul General si DIICOT inainte de a modifica legislatia in conformitate cu recomandarile facute…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a solicitat Sectiei speciale si DNA statisticile privind numarul dosarelor de coruptie in care sunt vizati magistrati, anunta Ministerul Justitiei intr-un comunicat de presa.

- Catalin Predoiu a solicitat Parchetului General și DNA statisticile cu dosarele de corupție cu magistrați, instrumentate in prezent de Secția de anchetare, pentru a fi analizate, ministrul explicand ca orice inițiativa legislativa pe care instituția o va emite va fi bazata pe date concrete.Ministrul…

- Catalin Predoiu a preluat, marti, de la Ana Birchall, mandatul de ministru al Justitiei, in cadrul unei ceremonii la care au luat parte presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban. "Sunt constient de asteptarile pe care cetatenii, pe care dumneavoastra domnule presedinte, domnule prim-ministru…

- Problema risipei alimentare atrage atenția marilor jucatori din retail, dar și a autoritaților și a specialiștilor care pot contribui la combaterea acesteia. Frank Wagner – CEO Lidl Romania, Roland Ruffing – CEO METRO Romania, Laszlo Borbely – Coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila…

- Centrul Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului (CIADO), a lansat astazi, 7 octombrie, la CreArt, revista „No Drugs Revolution”, in prezența administrației publice, a reprezentanților Inspectoratului Școlar al Municipiului București, a Federației Naționale a Asociațiilor de Parinți – filiala…

- Inițiativa aparține Federației Romane de Ciclism fiind o acțiune conexa Turului Romaniei, care iși va derula o etapa și in Buzau. In perioada 11-15 septembrie va avea loc una dintre cele mai prestigioase curse de ciclism din sud-estul Europei, Turul Romaniei, organizat de Federatia Romana de Ciclism…

- In aceasta vara, Aston Martin a finalizat lucrarile de construcție pentru a doua sa fabrica de pe teritoriul Marii Britanii. Uzina galeza din St Athan va gazdui producția SUV-ului DBX, care va fi lansat in ultimele luni din 2019. Mai exact, DBX va fi lansat in luna decembrie, conform informațiilor anterioare,…