Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, spune ca legile justitiei vor fi trimise catre Parlament in cel mult o luna si jumatate. El precizeaza ca la inceputul anului trecut legile erau „pe masa” si ar fi trebuit doar trimise in Parlament, pentru dezbatere. Președintele Klaus Iohannis a avut o ieșire publica in care i-a cerut ministrului Justiției sa accelereze legile justiției.

„Eu am fost optimist cand am spus ca la 1 februarie 2021 viitoarea coalitie va incepe sa dezbata legile Justitiei. Nici n-au ajuns in Parlament, desi eu le-am lasat pe masa, facute. Nu sunt legile nici acum in Parlament.…