- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat ca a fost analizata situatia intarzierilor inregistrate in 2021 in realizarea obiectivelor MCV, in special desfiintarea SIIJ si adoptarea legilor Justitiei. „MJ va propune guvernului sesizarea Parlamentului cu proiectul legii de desfiintare a SIIJ si modificarea…

- Ministrul Adrian Chesnoiu promite solutii, pentru ca oprirea fertilizarii, in lipsa ingrașamintelor, ar putea afecta cu 30% culturile, potrivit specialiștilor. Acesta anunta ca va propune Guvernului o serie de masuri urgente care sa vina in sprijinul fermierilor, dar si care sa asigure productia agricola…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, sustine ca in privinta desfiintarii Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie (SIIJ) trebuie gasita o formula bazata pe un consens cat mai larg intre sistem, Guvern, Parlament și asociatii. Catalin Predoiu spune ca sunt doua, trei variante care trebuie…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat ca un obiectiv al noii coalitiii este de indeplinirea conditiilor din MCV, pentru ca Romania sa scape de acest mecanism, printre obiectivele punctuale fiind desfiintarea Sectiei Speciale si modificarea legilor Justitiei. De asemenea, a amintit ca Guvernul…

- Fracțiunea Partidului „Șor” a insistat, la ședința Parlamentului din 16 septembrie, ca proiectul privind crearea farmaciilor sociale mobile sa fie inclus pe ordinea de zi. Majoritatea parlamentara a refuzat, insa, acest lucru. Președintele legislativului, Igor Grosu, a invocat lipsa avizelor Guvernului…