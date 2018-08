In interviul acordat lui Alexandru Cautis, Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane, spune ca el este "omul in alb", cel care apare in imagini coordonand interventia jandarmilor din Piata Victoriei, el explicand de ce nu era imbracat in uniforma.

"In 2012, pentru restabilirea ordinii publice la Piata Universitatii (n.r.- protestele din februarie 2012, in urma carora Emil Boc a demisionat din functia de premier), am fost tot in civil in fata oamenilor mei, mi-am comandat oamenii cum e normal pentru un comandant, ca astea sunt atributiunile mele si de asta ma plateste…