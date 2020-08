Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele la nivel national al Pro Romania, deputatul de Suceava Ioan Catalin Nechifor, i-a solicitat, marti, premierului Ludovic Orban sa amane inceperea anului scolar pana pe 1 octombrie, dupa organizarea alegerilor locale, pentru a se evita riscul crescut de contaminare, potrivit Agerpres.El…

- Vicepresedintele la nivel national al Pro Romania, deputatul de Suceava Ioan Catalin Nechifor, i-a solicitat, marti, premierului Ludovic Orban sa amane inceperea anului scolar pana pe 1 octombrie, dupa organizarea alegerilor locale, pentru a se evita riscul crescut de contaminare. El a…

- Liderul județean al Pro Romania, deputatul Catalin Ioan Nechifor ii solicita oficial premierului Ludovic Orban ca anul școlar 2020-2021 sa inceapa la 1 octombrie. ”In mod normal anul școlar incepe in data de 15 septembrie. Anul acesta, in mod excepțional alegerile locale au fost amanate pentru data…

- Președinții parlamentului cer „planuri pentru pandemie, școala și alegeri” Foto Agerpres Președinții Senatului și Camerei Deputaților, Robert Cazanciuc și Marcel Ciolacu, îi cer, într-o scrisoare, premierului Ludovic Orban sa prezinte Parlamentului un raport privind masurile pe care le…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca, in loc sa caute solutii pentru a contracara neincrederea romanilor in pericolul coronavirusului si nerespectarea regulilor sanitare, premierul Ludovic Orban lanseaza scenarii si conspiratii mai ceva ca Nicolae Ceausescu in decembrie 1989.Jurnalistul…

- Ziarul Unirea Florin Roman, liderul deputaților PNL, REVOLTAT dupa ce Marcel Ciolacu a cerut demisia premierului: ”Singura lor arma este atacul la persoana! Mizerabil, dar asta este PSD!”” Florin Roman, liderul deputaților PNL, reacționeaza dupa ce președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, i-a…

- Plenul Parlamentului dezbate, miercuri, solicitarea premierului Ludovic Orban privind incuviintarea instituirii starii de alerta in Romania. Reprezentantii PSD au anuntat ca vor vota pentru incuviintarea starii de alerta, dar cu amendamente.

- Ziarul Unirea Ce tip de șomaj tehnic se prelungește dupa 1 iunie: Peste 700.000 de romani iși vor cauta de lucru. Anunțul premierului Orban Executivul cauta resurse financiare pentru reluarea activitații economice, dar și masuri de ajutor pentru companii, ca sa poata plati angajații reveniți la munca,…