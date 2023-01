Stiri pe aceeasi tema

- PSG a pierdut cu Lens in Ligue 1, scor 1-3, in primul meci din 2023. Portarul Gianluigi Donnarumma a fost gasit principalul vinovat de catre fanii parizienilor. Fara Messi și Neymar, dar cu Donnarumma, Ramos, Hakimi și Mbappe pe teren din primul minut, PSG a fost surclasata de Lens, echipa de pe locul…

Pompierii hunedoreni au salvat, in prima zi a anului, un magarus cazut intr-un canal de pe Aleea Primaverii, din municipiul Brad, care se zbatea intre viata si moarte in spatiul ingust si plin de apa, informeaza, luni, reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).

Comisia de disciplina a Federatiei Germane de Fotbal (DFB) a amendat cu 14.000 de euro clubul Hertha Berlin din cauza comportamentului nesportiv al suporterilor sai in timpul derby-ului local cu Union Berlin, disputat in august in Bundesliga, transmite DPA, potrivit agerpres.Fanii celor de la Hertha…

- Catalin Moroșanu a fost unul dintre cei mai buni luptatori de K1 din Romania, dar și unul dintre cei mai indragiți. Fanii l-au apreciat pentru spiritul de lupta, dar și pentru stilul spectaculos. Puțini știu ca sportivul a suferit mult in perioada liceului. Era slabuț, iar cei mari ii luau mancarea…

Atacurile cibernetice, deseori insotite de cereri de rascumparare, tintesc in mod frecvent spitale si sisteme sanitare din diverse locuri din lume, incidente care duc la blocarea sau divulgarea datelor pacientilor, precum si la disfunctionalitati ale dispozitivelor medicale, informeaza AFP.

Contul de Telegram al președintelui R. Moldova, Maia Sandu, și cel al Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, au fost sparte.

- Dupa plecarea lui Marius Croitou, Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova a vorbit timp de 40 de minute, intr-un live pe contul de Facebook al echipei. Fanii olteni, aflați in conflict cu Mititelu, au urmarit monologul patronului Craiovei și au lasat comentarii in care il criticau, jigneau și injurau…

Postul de televiziune de stat iranian a fost atacat sambata de hakeri, un buletin de știri in direct fiind intrerupt de un mesaj impotriva liderului țarii. Pe ecran a aparut o masca, urmata de o imagine a liderului suprem Ali Khamenei cu flacari in jurul sau, potrivit BBC citat de mediafax.