- (P) Succesul este al celor care muncesc si nu renunta atunci cand dau de greu! Programul de mentorat in IT WellCode este unul de succes, insa extrem de provocator pentru cursanti. Testimonialele acestora sunt dovada ca pragurile de dificultate a problemelor sunt extrem de ridicate, insa mentorii reusesc…

- Specialiști din țara și strainatate, in domeniul longevitații se vor reuni, in luna decembrie, in cadrul conferinței „Noi abordari privind longevitatea și incetinirea procesului de imbatranire”. Conferința este organizata de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea…

- „Te lupti cu vise? Te certi cu umbre? Te misti ca intr-un somn adanc? Timpul a trecut Viata ti s-a Post-ul TABLETA DE CARTE ȘI FILM – Marius MIHALACHIOIU – Dune-final sau Dune-va urma… apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Care sunt secretele unei vieți fericite? Oamenii cauta sa se simta impliniți și bogați spiritual toata viața. Exista 3 ‘reguli’ care te ajuta in acest demers. Ce trebuie sa incepi sa faci ca sa gasești fericirea? Cum sa ai o viața fericita? Ce trebuie sa incepi sa faci? Un studiu de la Universitatea…

- Politistii rutieri din Buzau au prins, in cadrul unor actiuni intreprinse miercuri, 22 de soferi care au depasit limitele legale de viteza, iar dintre acestia 4 au predat permisele de conducere pentru urmatoarele 90 de zile, informeaza News.ro . Printre ei s-a aflat și luptatorul Catalin Morosanu, care…

- Nu de mult timp, Catalin Moroșanu a luat decizia de a se muta cam definitiv in București, iar la Iași, acolo unde ii este familia, sa mearga doar in vizita, totul pentru o cariera stralucita ca antrenor. Astfel ca acum, sportivul a vorbit despre cum stau lucrurile pe plan personal, de cand s-a mutat…

- Viața de pustnic va fi reglementata la nivelul Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților. In ultima ședința a sinaxei monahale din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților la care au participat stareții și starețele așezamintelor monahale din eparhie, IPS Calinic a prezentat o propunere de regulament…