- Luptatorul de K1, Catalin Moroșanu, a ramas fara permis de conducere dupa ce oamenii legii l-au prins baut la volan, conform informațiilor Puterea.ro. „La data de 28.04.2021, a.c. in jurul orei 22.30, polițiști din cadrul Brigazii Rutiere in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe…

- Catalin Moroșanu a spus deja pe cine vede ținand in maini marele premiu. Cine crede luptatorul ca va caștiga asprul concurs Survivor Romania 2021? Vedeta a impartașit totul cu telespectatorii show-ului. Cine este favoritul lui Catalin Moroșanu? Luptatorul vrea ca el sa caștige Fanii lui Catalin Moroșanu…

- Trei dosare penale pentru ultraj, furt, distrugere și port ilegal de arme albe, o reținere, 12 jandarmi loviți și pagube de zeci de mii de euro in Piața Unirii din București. Așa suna bilanțul ciocnirilor de noaptea trecuta, de la finalul protestelor anti-restricții din Capitala. S-au dat peste 200…

- A nascut Gina Pistol! Prezentatoarea de la Antena 1 a adus pe lume o fetita perfect sanatoasa. Partenerul vedetei, Smiley, a fost surprins, in urma cu cateva ore, la o florarie din Capitala, din apropierea spitalului. A nascut Gina Pistol! Vedeta a adus-o pe lume, marți, 9 martie, pe fetița ei și a…

- Maria Andria a trecut prin clipe terifiante in timpul cutremurului de 6,2 grade din Grecia. Vedeta a oferit informații in exclusivitate despre momentele de coșmar care s-au petrecut in cursul zilei de astazi.

- Legea-i lege, dar nu pentru toti. O masina a politiei nu oferit prioritate unui pieton, desi acesta deja era pe zebra. Incidentul s-a produs pe o strada din Capitala si a fost surprins de camera de bord a unui alt conducator auto, care a ramas stupefiat de gestul oamenilor legii.