- Jador și Georgiana s-au desparțit! Chiar daca toata lumea credea ca de aceasta data cantarețul va ramane alaturi de tanara ce i-a furat inima, se pare ca acesta a avut alte planuri. Artistul a declarat de nenumarate ori ca o iubește pe fosta lui partenera, dar, din pacate, relația lor nu a avut succes…

- Liderul formatiei Generic, Dan Ciotoi, recunoaste ca si-a inselat sotia! „S-a rupt lanțul de iubire și a inceput a rugini" - cam așa era caracterizata, in urma cu cațiva ani, viața amoroasa a lui Dan Ciotoi, atunci cand valul celebritații l-a dus in brațele altei femei, deși era casatorit.

- Alexandru Ciucu, in varsta de 45 de ani, a facut noi declarații, dupa ce zilele trecute a fost vazut intrand in casa unei femei alaturi de care nu a mai fost vazut pana acum. S-a spus ca acesta iși inșeala soția, pe Alina Sorescu și ca ar fi in prag de divorț. Soțul Alinei Sorescu a declarat pentru…

- Pavel Bartoș este un soț și un tatic foarte noroscos. Acesta traiește o poveste de dragoste superba cu Anca, iar toata lumea ii admira pentru modul in care și-au protejat familia și au intreținut iubirea de-a lungul anilor. Totuși, nu a fost totul doar lapte și miere, așa ca aceștia au avut multe momente…

- Andra a vorbit in sfarșit despre renunțarea sa la scaunul de jurat de la emisiunea „Vocea Romaniei”. Celebrei cantarețe i-a fost facuta o promisiune care a fost incalcata. Despre ce este vorba? Soția lui Catalin Maruța a dat carțile pe fața. Motivul plecarii Andrei de la „Vocea Romaniei”. Ce promisiune…

- Ombladon de la Paraziții trece prin momente foarte grele. Tatal și fratele lui au murit dupa ce s-au infectat cu noul coronavirus, potrivit Fanatik.ro. Potrivit sursei citate, Ombladon, pe numele sau real Bogdan Ionuț Pastaca, nu a dorit sa faca public acest anunț. In varsta de 42 de…

- Anamaria Prodan Reghecampf a mers la mormantul mamei sale pentru a se ruga sa o apere de cei ce ii doresc raul. Este una dintre cele mai bogate femei, are succes in afaceri, iar asta i-a adus in jur și multe rele.

- Dupa ce s-a aflat ca Sergiu a vandut casa cumparata de Catalin Moroșanu din donațiile oamenilor, sportivul a fost asaltat de mesaje si a reacționat pe pagina sa de Facebook. Textul a fost redactat de echipa care administreaza paginile de social media ale luptatorului: „Am primit foarte multe mesaje…