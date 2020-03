Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 22 de ani surprins calare, miercuri, pe strazile din Iași are o poveste impresionanta. Sergiu Ion Ciobotariu are doua fetițe, iar in urma cu doua zile a devenit tatal unui baiat. Provine din Raducaneni, localitate aflata la aproape 50 de kilometri de Iași, dar locuiește intr-o zona de la…

