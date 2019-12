Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj joaca joi, de la 22:00, meciul decisiv cu Celtic pentru calificarea in șaisprezecimile de finala ale Europa League. Dan Petrescu (51 de ani) considera ca formația lui pornește cu șansa in fața campioanei Scoției și numește o eventuala eliminare drept „cel mai mare eșec al carierei”. CFR Cluj…

- A doborât multe dintre recordurile tenisului, iar la peste 38 de ani continua sa impresioneze. Roger Federer a dezvaluit recent de ce considera ca Rafael Nadal este peste Novak Djokovic. De asemenea, elvețianul a precizat și cum l-a ajutat în cariera rivalitatea cu cei doi mari campioni.…

- Simona Halep (4 WTA, 28 de ani) a reușit pentru al șaselea an consecutiv sa termine anul intre primele patru jucatoare in clasamentul WTA și e pe locul 2 in ceea ce privește banii caștigați din tenis in 2019. Jucatoarea de tenis din Romania a strans in 2019 nu mai puțin de 6.962.442 de dolari, fiind…

- Daniel Ghița a fost invins luni, 20 octombrie, de catre Rizvan Kuniev, in sferturile de finala ale Campionatului Mondial de Wushu. „Samuraiul Salbatic” a explicat ce s-a intamplat și l-a ironizat din nou pe rivalul sau, Catalin Moroșanu, potrivit Mediafax."Cand Federația Romana te roaga sa…

- Joaquin Phoenix, interpretul celebrului personaj Joker din filmul regizat de Todd Phillips care va avea premiera, la sfarsitul acestei saptamani, si pe marile ecrane din Romania, a afirmat ca munca la aceasta pelicula a fost una dintre cele "mai importante experiente" din cariera sa. "Sincer acum, nu…

- Generația care iși negociaza cel mai bine salariul. Bucureștiul nu mai este orașul in care se caștiga cele mai mari lefuri Cele mai mari salarii din Romania platite specialistilor sunt castigate de tinerii care au intre 25 si 34 de ani, conform unui studiu Mercer, prezentat marți. Acelaşi studiu…

- Sportivul SCM Timișoara, Nini Dica, a cucerit trofeul de dublu al turneului de tenis de la Tg. Mureș. Dica și Cezar Crețu au trecut in finala de o alta pereche din Romania, Bogdan Apostol, Petru Luncanu (fav. 3). The post Nini Dica, primul trofeu la categoria seniori appeared first on deBanat.ro - spune…