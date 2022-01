Stiri pe aceeasi tema

- Nici bine nu a inceput Survivor, de la Pro TV, ca fiul lui Catalin Zmarandescu, unul dintre competitorii din emisiune, a transmis un mesaj categoric la adresa luptatorului in varsta de 48 de ani, cunoscut și ca fost bodyguard al lui Gigi Becali. Dupa ce a urmarit emisiunea, Mihai Zmarandescu a ales…

- Ediția de marți seara a Survivor Romania a produs doua plecari neașteptate din cadrul emisiunii. Una prin vot, cealalta in urma unui anunț neașteptat facut de Razboinicul Liviu Mihalca. In urma unui consiliu plin de tensiune, Catalin Zmarandescu, Roxana Ciuhulescu și Xonia au fost propuși spre eliminare.…

- O eliminare neașteptata a avut loc in ediția din 18 ianuarie a emisiunii „Survivor Romania” 2022 . Trei concurenți au fost propuși pentru a fi dați afara, insa cea care a primit cele mai puține voturi din partea telespectorilor și cea care parasește Republica Dominicana e Xonia. Prima saptamana de la…

- Un adevarat scandal a pornit la Survivor Romania, in prima ediție a acestui sezon difuzat la PRO TV, ai caror protagoniști au fost Catalin Zmarandescu, Roxana Ciuhulescu și TJ MIles. Cațiva membri ai echipei Faimoșilor nu sunt de acord cu stilul spartan al luptatorului. Fiul lui Zmara a ținut un discurs…

- Catalin Moroșanu, fost mare luptator K1, și-a spus parerea despre scandalul de la Survivor Romania 2022 intre Catalin Zmarandescu și Roxana Ciuhulescu.Catalin Moroșanu și Zmarandescu au avut cateva contre la „Ferma vedetelor”.Ex-bodyguardul lui Gigi Becali s-a contrat dur cu Roxana Ciuhulescu, ambii…

- Artista Otilia Bilionera participa la Survivor 2022 in Echipa Faimoșilor. Showul debuteaza maine pe Pro TV. Concursul se va desfașura in Republica Dominicana. La „Faimoși” sunt nume care au facut istorie in sportul romanesc, precum rapidistul Robert Nița, Catalin Zmarandescu, fostul luptator, și prezentatoarea…

- Dupa ce a achiziționat cu prezentator cu tot, show-ul Survivor, gazduit de Kanal D, trustul Pro TV are deja cateva nume de vedete cunoscute, printre concurenți. Una dintre acestea ar putea fi chiar fosta prezentatoare a emisiunii ProMotor, Roxana Ciuhulescu. Vedeta cu cele mai lungi picioare din Romania…