Cătălin Moroșanu a fost prins băut la volan. Ce sancțiuni a primit sportivul Luptatorul de K1, Catalin Moroșanu, a ramas fara permis de conducere dupa ce oamenii legii l-au prins baut la volan, conform informațiilor Puterea.ro. „La data de 28.04.2021, a.c. in jurul orei 22.30, polițiști din cadrul Brigazii Rutiere in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe o strada din sectorul 3 au oprit pentru control un autovehicul la volanul caruia se afla un barbat. Polițiștii i-au verificat conducatorului auto documentele și au procedat la testarea cu aparatul alcooltest, valoarea indicata fiind de 0,04 mg/l alcool pur in aerul expirat. In acest context, conducatorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

