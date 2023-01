Stiri pe aceeasi tema

- Romania va acorda suport Republicii Moldova in racordarea legislației naționale la legislația Uniunii Europene. Despre acest lucru s-a discutat in cadrul ședinței comune a comisiilor juridice din Parlamentul de la Chișinau și din Senatul Romaniei, transmite Știri.md . Ulterior, in cadrul ședinței s-a…

- La Spitalul de Boli Infecțioase din Iași a fost raportat PRIMUL caz de pacient cu tripla infecție virala, gripa, covid și virus sincițial respirator. Este vorba despre un bolnav de 58 de ani care are flurona, gripa și COVID-19, plus virusul sincițial, cel care a provocat cazurile severe la copii in…

- Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași (USV) este partenera in proiectul Program pentru creșterea performanței și inovarii in cercetarea doctorala și postdoctorala de excelența (PROINVENT – cod SMIS 153299), in care beneficiar este Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați,…

- Președintele AUR, George Simion, a declarat intr-o conferința de presa extraordinara de la Bruxelles ca eșecul aderarii Romaniei la Spațiul Schengen este falimentul diplomației romane și cere asumarea raspunderii la București, respectiv demisia guvernului și alegeri anticipate. „Suntem in a treia zi…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) a reusit sa impuste doi iepuri dintr-o singura lovitura: incercand sa nu piarda sutele de studenti israelieni care-i aduc, pe ciclu de studiu, milioane de euro, a devenit singura universitate de medicina din Romania ale carei diplome…

- Sebastian Raduletu, reprezentant al Romaniei in Comisia de la Venetia, a fost inlocuit la trei luni de la numirea sa in functie de catre guvern. Propus de fostul sau sef, ministrul Justitiei Catalin Predoiu, pentru functia de supleant in Comisia de la Venetia, Raduletu a demisionat pentru o alta propunere,…

- Deputatul iesean Filip Havarneanu a fost zilele trecute gazda unei dezbateri pe probleme de educatie, la Iasi, unde, alaturi de alti colegi parlamentari, a ascultat opinia elevilor, studentilor si a cadrelor didactice cu privire la sistemul actual de invatamant. Caravana EDU 5 a ajuns in marile orase…