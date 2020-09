INS: In 2019, Romania avea un medic la 300 de locuitori

In anul 2019, activitatea din sistemul sanitar (public si privat) s-a desfasurat in peste 63.000 unitati sanitare (51.000 de unitati sanitare in mediul urban si 12.000 in mediul rural), iar in sistemul de sanatate erau 63.300 medici, in crestere cu 2.700 medici fata de anul 2018, a anuntat… [citeste mai departe]