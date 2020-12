Cătălin Măruță a vorbit despre Crăciunul de altădată. „Acum e despre multa muncă, petreceri, evenimente, gălăgie” Catalin Maruța a fost unul dintre copiii fericiți. A simțitdin plin perioada Craciunului și s-a bucurat de timpul petrecut alaturi deparinții lui. Acum, prezentatorul tv are familie, insa crede ca sarbatorile numai sunt ce erau odata, in urma cu mulți ani.„Vad si simt sarbatorile de ieri ca si cum as fi si acum acolo, de cate ori ma intorc cu gandul in copilarie. Ma teleportez pur si simplu si stiu exact unde era perdeaua in camera bunicii mele, unde erau icoanele, unde era soba, de unde sarea motanul Costica pe mine. A ramas cu mine mirosul de portocale – ACEL MIROS, pentru ca parca portocalele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

