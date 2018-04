Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Gherman este in doliu, dupa ce l-a pierdut pe Toto. Iubitul Cristinei Ciobanașu a postat un mesaj in aceasta dimineața, in care și-a anunțat fanii ca pisoiul lui drag a murit. Atat actorul, cat și iubita lui sunt foarte triști și realizeaza ca Toto nu mai este langa ei. “Nu am cum sa il […] The…

- In prima zi de Paște, Andra și-a surprins placut fanii. Talentata cantareața a facut publica o fotografie emoționanta in care apare alaturi de copii și soțul ei, Catalin Maruța. Imaginea a fost insoțita de un mesaj, dar, inainte sa citeasca gandurile transmise de vedeta, privirile tuturor au ramas pe…

- Andra a povestit cum iși intreține frumusețea, a spus ca-i apar fire de par alb și, din acest motiv, se vopsește o data la una-doua luni, dar și cei place sa faca in timpul liber. A vorbit și despre David, baiețelul ei și al lui Catalin Maruța, și cum iși impart sarcinile in familie. „Ma […] The post…

- Andra s-a pregatit pentru Sarbatorile de Paște alaturi de soțul ei, Catalin Maruța, dar și de cei doi copii. Vedeta și-a petrecut mei mult timp de copii, pe care i-a invațat cum sa vopseasca oua. Micuții David și Eva au fost curioși rau și s-au implicat. In timp ce David lucra cot la cot cu […] The…

- Catalin Maruta și Andra formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi s-au casatorit in 2008 si au impreuna doi copii, David și Eva. Pe 16 martie, puștiul a implinit frumoasa varsta de șapte ani. Ocazie cu care prezentatorul TV a urcat, pe contul personal de socializare, o fotografie…

- Ieri, 25 februarie, pe scena Salii Palatului au urcat Aurelian Temisan, Dan Bittman, Connect-R si Viorica de la Clejani care i-au fost alaturi artistei Andra in concertul „Aievea”. Jurata de la „Romanii au talent” i-a facut, in cadrul concertului, o declaratie de dragoste soțului ei, Catalin…

- Andra si Catalin Maruta formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul autohton, atat pentru viata persoanala, cat si pentru familia frumoasa pe care o au. Cantareata munceste foarte mult, drept dovada este una dintre cele mai bune artiste din Romania, insa nu spune nu, cand vine vorba…