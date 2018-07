♦ Lantul de restaurante La Mama, unul dintre cele mai vechi si cunoscute businessuri din domeniu, a obtinut anul trecut afaceri de 17,1 mil. lei, cu circa 12% mai mici ca in 2016 si cu aproape o treime sub nivelul din 2015, cel mai bun an din ultima perioada ♦ Declinul vine pe fondul inchiderii restaurantelor de pe litoral anul trecut si a altor doua in 2016.