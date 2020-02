Stiri pe aceeasi tema

- Liderul interimar al TSD, deputatul Bogdan Cojocaru, sustine ca este lipsit de logica sa declansezi anticipate cand nu ai o criza politica majora, el acuzandu-i pe liberali ca, in loc sa fie preocupati de bunastarea romanilor, sunt interesati doar de "ingrasarea“ PNL, scrie news.ro.Deputatul…

- PSD nu sustine organizarea alegerilor anticipate. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a criticat acest demers pe motiv ca ar arunca Romania intr-o criza politica. Marcel Ciolacu: Nu cred ca vor fi alegeri anticipate din mai multe motive. In primul rand, nu exista o criza politica in Romania, in Romania avem…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Braila, ca nu crede ca vor avea loc alegeri anticipate in urmatoarea perioada, in primul rand pentru ca "nu exista o criza politica in Romania". "Vreau sa felicit decizia presedintelui Romaniei de a promulga…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, la Braila, ca actualul Guvern nu are performanta, iar pentru ca presedintele Klaus Iohannis sa "scape" de acesta, declanseaza alegerile anticipate. Ciolacu a spus insa ca astfel de alegeri nu vor avea loc deoarece in Romania nu exista…

- PSD sustine ca Guvernul liberal aloca fondurile pentru infrastructura dupa "culoarea politica" a celor care au initiat sau au dezvoltat proiectele si eticheteaza acest lucru drept "un act iresponsabil de vendeta politica" si "un atentat" la interesele nationale, precum si ale comunitatilor. "Partidul…

- Analiza publicata inițial pe G4Media.ro Anul 2020 se anunța aglomerat și cu multe variabile pe scena politica: congresul PSD și alegerile locale, apoi generale sunt evenimentele fixe din ecuația politica, iar necunoscutele in acest moment raman fuziunea USR-PLUS, alegerile anticipate și cele in doua…

- Israel va organiza noi alegeri pe 2 martie, acesta fiind al treilea tur de scrutin in mai puțin de un an, a decis joi Parlamentul, dupa ce premierul Benjamin Netanyahu și principalul sau rival nu au reușit dupa celelalte doua alegeri anterioare formarea unei coaliții de guvernare, potrivit Reuters…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat ca formațiunea sa nu susține organizarea de alegeri anticipate, pentru ca declanșarea acestora ”ar adanci criza politica și ar fi abandonate o parte din proiecte care in acest an de zile pot fi avansate”.„Ramanem consecvenți pe punctul nostru de vedere.…