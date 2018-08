Stiri pe aceeasi tema

- „Dupa discutii cu mai multi colegi din Parlamentul European, voi depune la inceputul sesiunii de toamna a Parlamentului European o solicitare de excludere a PSD-ului din Grupul Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European. Voi inainta conducerii Grupului un dosar complet…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a postat pe Facebook un mesaj primit astazi de catre membrii de partid dintr-o organizatie din Capitala, prin care erau chemati in Parcul Izvor, pentru sustinerea Guvernului Dancila."Iar se mobilizeaza spontan bucurestenii ca sa-l sustina pe Dragnea. Acesta…

- Consolidarea apararii cibernetice in UE prin crearea unei echipe de reactie rapida si o cooperare mai stransa cu NATO este vitala in contextul unor noi amenintari hibride, au afirmat miercuri la Strasbourg deputatii europeni, care au adoptat doua rezolutii separate in legatura cu aceste aspecte,…

- Europarlamentarul PSD, Emilian Pavel, susține prin intermediul unei declarații de presa ca lupta anticorupție trebuie dusa cu toata hotararea și fermitatea, dar pentru a se restabili increderea in actul de justiție aceasta lupta trebuie dusa legal și moral:”Ca membru al unei comisii a Parlamentului…