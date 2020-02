Stiri pe aceeasi tema

- Perioada de precomanda are loc in intervalul 15-29 ianuarie, iar modelul care face parte din campanie este Mate 30 Pro 4G Dual SIM, in culoarea Space Silver si cu 8GB de RAM si 256 de GB de stocare.

- Turismul in perioada de iarna este in crestere in majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, insa cel mai mare avans se inregistreaza in Romania, unde numarul noptilor petrecute in hoteluri si alte facilitati de cazare in sezonul de iarna 2018-2019 a fost cu 8,6% mai mare decat in sezonul de…

- Universitatea Politehnica din Bucuresti impreuna cu o companie israeliana testeaza un sistem care poate prezice cutremurele cu cel putin patru ore inainte ca acestea sa se intample, afirma Mihnea Costoiu, rectorul institutiei de invatamant superior, informeaza Agerpres. "Proiectul presupune…

- ​Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat duminica seara, dupa meciul cu Hermannstadt, scor 1-1, ca are probleme importante de lot înaintea ultimelor confruntari din acest an si îsi doreste amânarea unui meci din Liga I, potrivit News.ro. “Problemele ni…

- Romania a infruntat Islanda de doar doua ori, in perioada in care reprezentativa nordica nu era la fel de periculoasa precum in prezent. I-am invins pe islandezi pe 9 octombrie 1996, 4-0, și pe 10 septembrie 1997, tot cu 4-0. Islanda, calificata in premiera la CE 2016 și la CM 2018, Islanda…

- Fost candidat la alegerile prezidențiale in turul 1, Catalin Ivan spune ca nu știe daca merge la vot in finala dar ce știe sigur este ca mai bine iși taie o mana decat sa-l voteze pe Klaus Iohannis pentru ca Romania se afla in pragul unei dictaturi. El a menționat ca raman valabile și toate criticile…

- Cu 5277 voturi (60,3%), președintele in funcție, Klaus Iohannis (susținut de PNL) a caștigat clar primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Blaj. Pe locul doi s-a situat Viorica Dancila (PSD), cu 1142 voturi (13,1%), iar pe poziția a treia s-a clasat Dan Barna (Alianta USR-PLUS), cu 852…