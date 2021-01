Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele pentru un nou stadion și o noua sala polivalenta vor aduce cu ele și o schimbare totala a zonei unde se afla acum arena „Dan Paltinișanu”. „Saptamana trecuta am avut o discuție lunga cu Alin Nica despre ce vrem sa facem in zona Olimpia, despre stadion, despre sala polivalenta. Sunt doua obiective…

- ”Joi, 7 ianuarie 2021, a fost stabilit rezultatul procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect 'Proiectare si Executie Drum de Legatura Autostrada A1 Arad - Timisoara - DN 69'. Ofertantul desemnat castigator este Todini Costruzioni Generali S.p.A., cu pretul de 189.571.920 lei fara TVA”, a…

- "Este absolut halucinanta atitudinea managerului. Este o strategie si trebuie respectata, e impusa de la Consiliul national. Nu ne putem juca cu astfel de lucruri. Daca o reglementam la fiecare zi nu mai e strategie. Vaccinul rezista la frigider 5 zile. E bine ca ne luam o marja de o zi sa fim siguri.…

- Rata de infectare in Timișoara continua sa scada – daca ieri era 4,54, astazi a fost de 4,15. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1.000 locuitori sunt Bogda-5,81, Bucovaț – 8,30; Dudeștii Vechi – 5,24, Dumbravița – 6,29; Fardea – 4,07, Ghiroda – 5,91; Giroc – 5,94; Jamu…

- Din lumina sarbatoririi nasterii Domnului si din speranta ce insoteste Noul An, ganduri bune si urari de sanatate, impliniri si bucurii tuturor! Craciunul e acel moment plin de magie in care toti ne simtim mai buni, mai iubitori. Sa aveti un Craciun binecuvantat si sa simtiti aceasta magie tot anul…

- Am putea avea al doilea viceprimar in Timișoara, dar și noii vicepreședinți de consiliu județean chiar de sarbatori. Mai bine zis intre Craciun și Revelion, crede liderul liberalilor din Timiș. Adica la trei luni de la alegerile locale. Pana sa fie votați aceștia, in consiliul local și consiliul județean…

- Potrivit surselor citate, in Ministerul Dezvoltarii se lucreaza la prelungirea cu doi ani a tuturor contractelor. In perioada urmatoare vor fi transmise autoritatilor beneficiare adrese pentru ca acestea sa nu mai trimita situatii de lucrari. Situatia este una neplacuta pentru primari, nu…

- Medicul Virgil Musta a povestit vineri seara un caz dramatic la care a asistat, cand o femeie cu COVID-19 a venit la spital cu saturație de oxigen mica și avea nevoie de terapie intensiva, insa nu mai erau locuri. O pacienta a murit și astfel femeia internata inițial in salon a fost mutata la ATI.Medicul…