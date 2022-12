Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Gherzan: „Noul ministru al educației Ligia Deca a devenit complice la dezastrul creat de Sorin Cimpeanu” Mai multe asociații de elevi din țara critica dur lipsa de acțiune a noului ministru al Educației fața de taierea burselor elevilor navetiști și anunța ca vor ataca in instanța ordinul. In…

- Catalin Gherzan: „Este nevoie de corectarea erorilor grave din PNRR!” Deocamdata, Romania nu a convins Comisia Europeana de necesitatea renegocierii PNRR. Dar, spune Catalin Gherzan, președintele PUSL Argeș, adevarul este ca PNRR-ul Romaniei a fost prost, catastrofal construit! „Pensii inghețate pe…

- Catalin Gherzan: Statul, prin lipsa investițiilor in infrastructura la un nivel satisfacator, este responsabil de viețile pierdute pe șoselele din Romania! Datele oficiale arata ca Romania este țara cu cele mai periculoase drumuri din Uniunea Europeana, avand de peste 4 ori mai multe accidente rutiere…

- Ovidiu Puiu, senator PSD Argeș: Aderarea la Spațiul Schengen este un drept legitim, nu un favor facut Romaniei! Aderarea la Spațiul #Schengen este, pentru #Romania, un obiectiv de țara cu imense mize economice, administrative, sociale și de securitatea. In toate documentele europene, Spațiul Schengen…

- Catalin Gherzan: „De la discursul despre corupție, USR-iștii au ajuns la propaganda anti-Romania” USR este partidul care a adus cele mai mari prejudicii imaginii Romaniei pe plan extern și continua sa o faca și acum pe subiectul aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. USR-iștii au construit imaginea…

- Catalin Gherzan despre achiziția celor 600 BMW pentru Poliție: „S-a ajuns la un rezultat prost pentru Romania!” Scandalul Bode (PNL) – Drula (USR) pe tema achiziției de BMW-uri pentru Poliție este ridicol, spune Catalin Gherzan, președinte PUSL Argeș. Cei doi menționați mai sus arunca unul pe altul…

- Catalin Gherzan: „Romania nu mai are nicio universitate in top 1.000!” Noul an universitar debuteaza in absența ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, care a parasit fotoliul ministerial, in plin scandal de plagiat atat la adresa lui, cat și a premierului in funcție. In aceste condiții, a ramas de caruța…

- Catalin Gherzan: „De ce ne mint in fața guvernanții?” Premierul Nicolae Ciuca anunța recent ca Romania a bifat toate jaloanele din PNRR aferente trimestrului trei din 2022. O afirmație inexacta, spune Catalin Gherzan, președintele PUSL Argeș, care arata ca mai multe jaloane care se refera la semnare/atribuire…