- Catalin Gherzan: Politicienii au facut din Romania o jucarie la cheremul celor din afara și atata tot! Romania a devenit nerelevanta pe harta politica a lumii, iar de vina sunt cei care s-au aflat și se afla la conducerea țarii, spune Catalin Gherzan, președintele PUSL Argeș. Cel mai nou argument in…

- Catalin Gherzan: „E nevoie de stabilitate in Educație!” Legile Educației sunt proiecte mult prea importante, care trebuie dezbatute temeinic, pe indelete, de aceea este nevoie de un calendar extins de analiza publica și adoptare., afirma Catalin Gherzan, președinte PUSL Argeș și manager al Lexford Castel,…

- Catalin Gherzan: “Trebuie toleranța zero fața de corupție! Dosarul DNA Pițurca – Romarm demonstreaza inca o data jaful național produs la adapostul pandemiei, spune Catalin Gherzan, președintele PUSL Argeș. Curtea de Conturi a declanșat controale care ulterior s-au concretizat și intr-un raport trimis…

- Catalin Gherzan: „Educația parca ar fi un cobai pe care se experimenteaza continuu” Catalin Gherzan, președintele PUSL Argeș, afirma ca, din pacate, sistemul de Educație al Romaniei este pur și simplu obiectul unor experimente nefericite care fac mult rau. Acum, și noul ministru Ligia Deca vine cu propria…

- Catalin Gherzan: „Președintele AEP ar trebui sa iși dea demisia!” Chiar daca legislația conține unele ambiguitați cu privire la speța președintelui AEP, gestul sau de a-și angaja cumnata in instituția pe care o conduce este total inadecvat pentru demnitatea pe care o exercita, spune Catalin Gherzan,…

- Catalin Gherzan: „In sfarșit, o lege buna!” Cu scopul de a incuraja practicarea sportului și a activitații fizice in țara noastra, s-a stabilit, printr-o lege oficializata miercuri, ca cei cu varsta de pana la 18 ani și o parte dintre tinerii trecuți de aceasta varsta sa poata folosi, in mod gratuit,…

- Catalin Gherzan: „USR da dovada de ipocrizie!” USR da dovada de ipocrizie dupa ce a ajuns sa critice tot ceea ce a negociat cu Comisia Europeana in 2021, in PNRR-ul prezentat de țara noastra, afirma Catalin Gherzan, președintele PUSL Argeș. „In urma cu mai bine de un an, USR-iștii și-au asumat raspunderea…

- Cristian Gentea, primar al municipiului Pitești, președinte executiv PSD Argeș, afirma ca se bucura ca PSD susține continuarea acordarii compensației de 50 de bani/litru de carburant și in 2023. „Este o masura care poate contribui semnificativ la diminuarea inflației. In momentul de fața este imperativ…