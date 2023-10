Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Gherzan: Este nevoie de explicații la ce ajuta Registrul Traficanților de Droguri Proiectul privind Registrul Traficanților de Droguri, inițiat de senatoarea Alina Gorghiu, președinte al PNL Argeș, ar trebui mai mult explicat, spune Catalin Gherzan. Acesta afirma ca susține ferm și fara echivoc…

- Catalin Gherzan: Proiectul extracției gazelor din platforma Marii Negre ramane un obiectiv de importanța strategica Dupa cum se știe, conducerea OMV a venit in Romania pentru a cere, practic, sa plateasca mai puține taxe statului roman dupa ce noile masuri prevazute de Guvern vor intra in vigoare, dar…

- Catalin Gherzan: Aleșii care nu și-au facut treaba și s-au pierdut din cauza lor fonduri europene trebuie sa raspunda! Ca urmare a deciziei fostului premier Cițu de a umfla creșterea economica din 2021, peste 5%, Romania nu s-a mai incadrat in categoria statelor care au nevoie de un sprijin mai consistent…

- Catalin Gherzan saluta decizia prin care multinaționalele vor plati impozit de 1% din venituri Pachetul de masuri pentru echilibrarea fiscala prin care se adopta și masura care combate comportamentul unor companii multinaționale de a-și exporta profiturile in afara țarii este corect, spune Catalin Gherzan.…

- Catalin Gherzan: Nu este corect și nu e echitabil ca angajații performanți din sistemul bugetar sa fie platiți la fel ca cei ineficienți Protestele de la ANAF sunt justificate doar in masura in care cerințele salariale sunt corelate cu un grad ridicat de performanța al muncii, ceea ce in prezent nu…

- Catalin Gherzan: Atacurile lui Cițu sunt de o ipocrizie de neimaginat! Fostul premier liberal Florin Cițu acuza faptul ca ca premierul Ciolacu ar fi risipit 3,7 miliarde lei prin subvenții catre „firmele de partid”. In opinia lui Catalin Gherzan, Florin Cițu nu are caderea de a mai deschide gura dupa…

- Catalin Gherzan: Drepturile clienților romani trebuie protejate! Controalele ANPC la banci sunt binevenite, considera Catalin Gherzan. Indiferent de rezultatele acestor controale, este bine ca exista o instituție a statului roman care protejeaza interesele consumatorilor de servicii bancare, declara…

- Catalin Gherzan: Este o presiune pe companiile care trebuie sa faca fața unui cost de finanțare mai mare Aproape 3.300 firme au intrat in insolvența in primul semestru din 2023. Firmele cu deficiențe de capitalizare dețin o pondere importanta și in randul companiilor aflate in insolvența, atrage atenția…