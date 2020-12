Situatia actuala a CFR Marfa va fi analizata, iar ceea ce imi doresc este ca societatile aflate in subordinea Ministerului Transporturilor, in special cele care au o natura pronuntat comerciala, sa nu mai fie neaparat locuri unde pierdem sute de milioane si trebuie sa le scoatem din aceasta situatie, a declarat, ministrul de resort, Catalin Drula, la preluarea mandatului. Intrebat daca are vreo idee de unde va lua compania CFR Marfa cei 400 de milioane de euro pe care trebuie sa ii inapoieze statului roman, Catalin Drula a raspuns: „Voi analiza si voi discuta si cu domnul ministru (Lucian Bode…