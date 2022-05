Toate aceste scumpiri nu fac decat sa reflecte lipsa de masuri a Guvernului si sa demonstreze, o data in plus, incompetenta in gestionarea inflatiei, in contextul in care preturile au crescut cu peste 30% mai mult decat media europeana. Ce vedem, in schimb, din partea Guvernului PSD-PNL-UDMR este cum se imprumuta la dobanzi record, facand ca fiecare leu sa valoreze mai putin, arata comunicatul de presa al USR. „Avem o inflatie record, de aproape 14% si 0 solutii din partea Guvernului PSD-PNL-UDMR. In acest moment, cea mai mare grija a romanilor este cresterea preturilor si a dobanzilor la credite.…