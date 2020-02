Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor USR, Catalin Drula, afirma ca ar fi vrut sa-i adreseze intrebari ministrului Lucian Bode la audierile din comisii, dar nu a putut din cauza parlamentarilor PNL care ”au facut un scut mai eficient decat o facea PSD-ul pe vremuri.

- Violeta Stoica Disputele aparute in ultima vreme, la nivel politic, in legatura cu modernizarea unor drumuri din nordul județului Prahova astfel incat unele dintre acestea sa devina alternative viabile la traficul de pe DN1, in zona Vaii Prahovei, par sa se fi stins, cel puțin la nivelul administrației…

- Ca in fiecare an, autoritațile romane au fost luate prin surprindere de fenomenele meteorologice specifice iernii. Din acest motiv, activitatea unei mari parți din țara este complet inghețata, in timp ce oficialii se bat in declarații ”optimiste”, incepand cu ministrul interimar al Transporturilor,…

- Metroul din Drumul Taberei va circula din iunie. Este promisiunea ministrului Transporturilor. Lucian Bode spune ca nu sunt motive pentru o noua intarziere a lucrarilor. Și alți miniștri inaintea lui au avansat termen dupa termen, dar realitatea i-a contrazis.

- Catalin Urtoi, consilier onorific al ministrului Transporturilor, Lucian Bode, critica faptul ca Autostrada Targu Mures-Iasi (A8), denumita si Autostrada Unirii, nu a fost inclusa in lista proiectelor care ar urma sa beneficieze de finantare europeana in viitorul buget UE. Urtoi, care este…

- Jurnalistul Radu Tudor a lansat un atac dur la adresa ministrului Transporturilor, Lucian Bode, despre care spune ca are o atitudine prea relaxata avand in vedere problemele din infrastructura.Incepe batalia pentru șefia DNA! Catalin Predoiu, declarații de ultim moment la sediul Ministerului Justiției„Ce…

- Achizitia de automotoare pe care CFR Calatori intentiona sa o faca nu va merge mai departe, in acest caz fiind si un dosar deschis la DNA, a declarat, luni seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. Potrivit acestuia, este vorba despre sapte automotoare ce urmau…

- Reprezentanții ISU Dobrogea au anunțat ca echipele au mai reușit sa salveze 17 oi dintre cele peste 14.000 aflate pe nava rasturnata in Portul Midia. Intervențiile au fost, insa, suspendate luni seara din cauza vantului puternic, relateaza Mediafax. Au mai fost evacuate in viața 17 oi din nava Queen…