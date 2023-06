Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Catalin Drula, a cerut sambata delegatilor prezenti la congresul partidului un mandat in vederea construirii unui pol de dreapta, care sa castige alegerile de anul viitor. Liderul USR a anuntat zece obiective, in jurul carora ar urma sa fie alcatuit un viitor program de guvernare,…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a avut intalniri cu liderii USR si PMP, Catalin Drula si Eugen Tomac, pentru a negocia o coalitie de centru-dreapta in perspectiva alegerilor de anul viitor. In opinia lui Orban, USR, PMP si Forta Dreptei ar trebui sa mearga impreuna inca de la…

- Președintele USR, Catalin Drula, a declarat ca, dupa un an si jumatate de mandat al ministrului transporturilor, Sorin Grindeanu, proiectarea autostrazii Ploiești-Brașov este blocata, iar realizarea studiului de fezabilitate este la un nivel de 5%, anunța Rador.Liderul USR a scris pe o rețea de socializare…

- Presedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a declarat, miercuri, la Craiova, ca in 2024, cand sunt cinci randuri de alegeri, romanii vor avea de ales intre USL3, formata din PSD si PNL, si o constructie de opoziție de dreapta la constructia careia PMP este dispus sa contribuie. „In campania din…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor a negat categoric ca va mai candida la functia de presedinte al Romaniei. El a precizat ca de fiecare data a stiut exact care sunt sansele sale, iar acum este momentul ca "altcineva" sa candideze din partea UDMR. Kelemen Hunor a afirmat, sambata, in cadrul emisiunii…