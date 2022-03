Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, i-a transmis premierului Nicolae Ciuca, miercuri, 9 martie, ca „e demult vremea unei remanieri in aceasta guvernare natanga”, dupa cozile uriașe formate la benzinariile din Romania ca urmare a temerii oamenilor ca prețul benzinei va crește. „Cozile la benzina…

- Statele Unite au construit un adevarat pod aerian, aprovizionand Ucraina cu armament prin Polonia și Romania, transmite Biziday.ro care citeaza New York Times. In baze din Europa de Est echipe ale US Cyber Command duc un razboi nevazut cu Rusia, mai scrie publicația americana. The New York Times vorbește…

- Premierul Nicolae Ciuca a purtat mai multe discuții cu Andrzej Duda, președintele Poloniei, pe tema securitații și dezvoltarii relației dintre Varșovia și București. Ce anunț a ingrijorat Romania, pe fondul razboiului dintre Rusia și Ucraina.

- Autoritațile americane au anuntat marti o interdictie a zborurilor rusesti in spatiul aerian american, urmand masuri similare luate de Uniunea Europeana si Canada dupa invazia Rusiei in Ucraina vecina, informeaza Reuters. ”Anunt ca ne vom alatura aliatilor nostri inchizand spatiul aerian american pentru…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a avut o convorbire telefonica cu omologul rus, Vladimir Putin. Cele doua parți au facut schimb de opinii cu privire la situația actuala din Ucraina, președintele Putin prezentand evenimentele din perspectiva istoriei problemei ucrainene, dar și situația operațiunilor…

- Liderul interimar al Partidului Unitații Naționale, Anatol Salaru solicita Parlamentului sa examineze posibilitatea ca Republica Moldova sa se uneasca cu România, în cazul în care conflictul dintre Rusia și Ucraina va afecta securitatea țarii noastre, potrivit ProTV. „În…

- Scutul antiracheta de la Deveselu a ajuns sa fie un punct strategic pe harta negocierilor dintre Rusia si Statele Unite ale Americii. Vladimir Putin a declarat, in repetate randuri, ca scutul din Romania, precum si cel din Polonia, reprezinta o amenintare pentru tara sa si a cerut ca NATO sa isi retraga…

- Statele Unite ar putea permite accesul Rusiei la bazele militare din Romania și Polonia. Potrivit agenției Bloomberg, Washingtonul vrea sa inlature orice teama ca rachetele sale din regiune ar putea fi folosite pentru atacarea Rusiei.Liderul de la Kremlin a mai declarat ca Statele Unite și aliații sai…